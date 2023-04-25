Масалитин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростовом»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча РПЛ между красно-белыми и «Ростовом».

«Команды борются за медали чемпионата России. «Ростов» показывает стабильную игру, несмотря на то, что больше проводят время в дороге, чем готовятся к матчам. «Спартак» очень хорошо провел начало чемпионата, но потом провалился. Были травмы Джикии, Промеса, дисквалификации Николсона и Соболева в Кубке, которые внесли свою лепту в то, что красно-белые превратились в среднюю команду. Дай бог, чтобы матч с «Краснодаром» пошел им на пользу», — приводит слова Масалитина «Газета.ru».

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 29 апреля. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. «Спартак» занимает в турнирной таблице третье место, набрав 48 очков. «Ростов» располагается на втором месте, имея в активе 49 баллов.