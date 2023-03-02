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Сенников считает, что европейские клубы-середняки могут заинтересоваться Антоном Миранчуком

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что полузащитник железнодорожников Антон Миранчук может продолжить карьеру в Европе.

«Антон много пропустил, так как не могли разобраться, что у него за травма, а потом он долго набирал форму. По последним играм видно, что он в хорошей форме, но я бы раньше времени не забегал далеко вперед. По потенциалу и игре Антон может спокойно догнать своего брата. Если он будет постоянно играть, то я уверен, что он еще прибавит к концу чемпионата, станет сильнее и будет готов уже куда-то ехать.
Какие европейские клубы могут заинтересоваться Антоном? По потенциалу он хороший футболист. Топ-клуб на него вряд ли обратит внимание, но вполне возможно, что какой-нибудь середнячок из европейских чемпионатов им заинтересуется. Все в его руках. Сейчас Антон на самом пике своей карьеры. Считаю, что у футболистов пик карьеры с 25 до 30 лет. Потом, через 2-3 года, ему уже будет поздно. Многое и от «Локомотива» сейчас зависит. Если команда не выберется из этой ситуации, то и на Антона могут не обратить внимания», — приводит Betonmobile слова Сенникова.

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Контракт 27-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года.

28 февраля агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что приоритетной задачей для игрока является попытка продолжить карьеру в Европе.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-sennikov-vozmozhno-antonom-miranchukom-zainteresuetsya-evropeyskiy-klub-serednyachok
Антон Миранчук
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2
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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