Агент Антона Миранчука: «Конечно, у него приоритет уехать в Европу»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем футболиста.

«У меня нет никаких сомнений по его будущему, и не важно, это будет «Локомотив» или нет. Конечно, у него приоритет уехать в Европу. Время еще есть, я думаю, все так и будет. Летом 2024 года он станет свободным агентом, и все будет хорошо. Наверное, отработает контракт и уедет. Я думаю, мы предложение получим. Антон не потеряется. Я не знаю, что будет с «Локомотивом», но по будущему Антона у меня нет сомнений», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

Миранчук является воспитанником московского клуба. Всего в основном составе железнодорожников полузащитник провел 166 матчей, в которых забил 40 голов и сделал 27 результативных передач.