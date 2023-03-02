РФС разыграет квартиру за оформление Fan ID

Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте акции для болельщиков.

РФС разыграет квартиру и ряд других призов за оформление Fan ID. Акция будет проводиться с 18-го по 22-й туры РПЛ, чтобы принять в ней участие, нужно оформить карту болельщика и посетить один из матчей премьер-лиги.

Акция действует со 2 марта по 12 апреля, после этого будут разыграны призы, в том числе — квартира в ближнем Подмосковье.

Карта болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить карту болельщика.