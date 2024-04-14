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Сегодня, 17:08

Семин — о третьем поражении «Динамо» подряд: «Аутсайдеры преподносят сюрпризы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение «Динамо» от «Урала» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«Аутсайдеры, можно сказать, преподносят сюрпризы. Поэтому, думаю, сюрпризы у нас еще будут, чемпионат идет интересно», — сказал Семин «СЭ».

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи потерпели третье поражение подряд. «Урал» набрал 23 балла и поднялся на 13-ю позицию. Екатеринбургская команда выиграла первый матч в чемпионате после возобновления сезона.

В следующем туре бело-голубые отправятся в гости к «Пари НН», а «Урал» также на выезде встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут 21 апреля.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Юрий Семин
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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