Семин — о третьем поражении «Динамо» подряд: «Аутсайдеры преподносят сюрпризы»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение «Динамо» от «Урала» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«Аутсайдеры, можно сказать, преподносят сюрпризы. Поэтому, думаю, сюрпризы у нас еще будут, чемпионат идет интересно», — сказал Семин «СЭ».

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи потерпели третье поражение подряд. «Урал» набрал 23 балла и поднялся на 13-ю позицию. Екатеринбургская команда выиграла первый матч в чемпионате после возобновления сезона.

В следующем туре бело-голубые отправятся в гости к «Пари НН», а «Урал» также на выезде встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут 21 апреля.