Камоцци надеется, что в «Спартак» придет хороший тренер: «Абаскаль был ужасным выбором»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение руководства красно-белых уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Думаю, что Абаскаль был ужасным выбором на пост главного тренера. Надеемся, что сейчас придет хороший специалист», — сказал Камоцци «СЭ».

В воскресенье, 14 апреля «Спартак» на официальном сайте объявил об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

35-летний испанский специалист возглавлял команду с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата. В субботу, 13 апреля — в день рождения Абаскаля, «Спартак» в матче 24-го тура чемпионата России проиграл худшей команде РПЛ — «Сочи» (0:1).