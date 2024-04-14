Тюкавин установил личный рекорд по голам в одном сезоне РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отметился забитым мячом в матче 24-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

Этот гол стал 10-м для 21-летнего футболиста в текущем сезоне чемпионата России. Как сообщает Opta, это его самый результативный сезон в карьере.

Тюкавин находится в системе «Динамо» с 2009 года. За основную команду бело-голубых он дебютировал в 2020 году. Вместе с «Динамо» форвард стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2021/22.

На данный момент московская команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками.