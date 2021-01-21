Семак рассказал, почему Круговой сменил позицию в матче с «Ригой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему защитник Данил Круговой играл не на своей позиции в контрольном матче с «Ригой» (4:0).

«Мы были ограничены в кадрах. Не смогли сыграть многие, пришлось менять некоторые позиции. Леону Мусаеву позиция левого защитника больше знакома, а Круговой справа уже играл. Из всех возможных вариантов этот наиболее предпочтителен», — прокомментировал Семак «СЭ».

24 января «Зенит» сыграет с «Пахтакором» в товарищеском матче. Начало — в 10.00 по московскому времени.