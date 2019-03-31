Себастьян Дриусси: "Журналисты плохо перевели мои слова. Я счастлив в "Зените"

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси прокомментировал опубликованный ранее фрамент его интервью Radio Mitre. В нем говорилось, что футболист совершил ошибку, переехав в Россию.

– Это интервью я дал аргентинскому радио, но пресса и журналисты из других стран выдернули из контекста или плохо перевели часть моих слов. Действительно, на момент перехода, как и любой молодой футболист, я сомневался в своем решении. И поэтому советую всем, кто играет в "Ривере", хорошо подумать перед тем как уходить куда-либо. Когда раздумывал о переезде, осознавал, что нахожусь на достаточном уровне для перехода в более сильный чемпионат, - цитирует аргентинца "Матч ТВ". - Поэтому не жалею о своем решении переехать в Россию. В "Зените" я продолжаю развиваться и еще не достиг своего максимума. В любом случае, я игрок петербургского клуба, счастлив здесь, а свою преданность болельщикам и городу, которые меня так тепло приняли, буду доказывать игрой.

Напомним, Дриусси перешел в "Зенит" летом 2017 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей за сине-бело-голубых, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

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