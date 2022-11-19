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Сегодня, 09:45

«СЭ» и «Спартак» представили документальный фильм «Пионеротряд»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Кадр из фильма «Пионеротряд».
Фото Александр Федоров

В пятницу в одном из московских кинотеатров состоялся закрытый премьерный показ документального фильма «Спорт-Экспресса» «Пионеротряд», посвященного победе «Спартака» в чемпионате России 1996 года. Мероприятие было совместно организовано «СЭ» и «Спартаком»

Перед началом показа с приветственным словом к зрителям обратился генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, а также авторы фильма — Кирилл Гаврилов и Олег Кошелев.

Показ фильма посетила семья Георгия Ярцева — жена Любовь и дочь Ксения. Новый комитет ветеранов «Спартака» представлял Александр Мирзоян, а тот состав красно-белых — Дмитрий Аленичев и Егор Титов. В зале также присутствовал Олег Цымбаларь, сын Ильи Цымбаларя.

В основу фильма легли 10 интервью с представителями того «Спартака» — Георгием Ярцевым, Олегом Романцевым, Андреем Тихоновым, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Александром Филимоновым, Алексеем Мелешиным, Вадимом Евсеевым, Владимиром Джубановым и Андреем Коноваловым.

Осенью 95-го у «Спартака» был один из сильнейших составов в российской истории, и красно-белые выигрывали все шесть матчей в группе Лиги чемпионов. Однако зимой уехали лидеры, Олег Романцев решил сосредоточиться на сборной, из жизни ушел клубный патриарх Николай Стростин... Ничего хорошего сезон-96 не сулил. Однако принявший команду Георгий Ярцев сделал ставку на молодежь (средний возраст той команды составлял 22,7 года) и угадал на все 100 процентов. Сезон-96 получился одним из самых ярких в истории чемпионатов России. На чемпионство до последних туров реально претендовали пять команд, а золотые медали в итоге были разыграны в дополнительном матче между «Спартаком» и «Аланией».

Фильм «Пионеротряд» в декабре будет опубликован на YouTube-канале «Вышли!».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
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3.03 00:00
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Краснодар – Торпедо
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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