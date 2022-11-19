«СЭ» и «Спартак» представили документальный фильм «Пионеротряд»
В пятницу в одном из московских кинотеатров состоялся закрытый премьерный показ документального фильма «Спорт-Экспресса» «Пионеротряд», посвященного победе «Спартака» в чемпионате России 1996 года. Мероприятие было совместно организовано «СЭ» и «Спартаком»
Перед началом показа с приветственным словом к зрителям обратился генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, а также авторы фильма — Кирилл Гаврилов и Олег Кошелев.
Показ фильма посетила семья Георгия Ярцева — жена Любовь и дочь Ксения. Новый комитет ветеранов «Спартака» представлял Александр Мирзоян, а тот состав красно-белых — Дмитрий Аленичев и Егор Титов. В зале также присутствовал Олег Цымбаларь, сын Ильи Цымбаларя.
В основу фильма легли 10 интервью с представителями того «Спартака» — Георгием Ярцевым, Олегом Романцевым, Андреем Тихоновым, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Александром Филимоновым, Алексеем Мелешиным, Вадимом Евсеевым, Владимиром Джубановым и Андреем Коноваловым.
Осенью 95-го у «Спартака» был один из сильнейших составов в российской истории, и красно-белые выигрывали все шесть матчей в группе Лиги чемпионов. Однако зимой уехали лидеры, Олег Романцев решил сосредоточиться на сборной, из жизни ушел клубный патриарх Николай Стростин... Ничего хорошего сезон-96 не сулил. Однако принявший команду Георгий Ярцев сделал ставку на молодежь (средний возраст той команды составлял 22,7 года) и угадал на все 100 процентов. Сезон-96 получился одним из самых ярких в истории чемпионатов России. На чемпионство до последних туров реально претендовали пять команд, а золотые медали в итоге были разыграны в дополнительном матче между «Спартаком» и «Аланией».
Фильм «Пионеротряд» в декабре будет опубликован на YouTube-канале «Вышли!».
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|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
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Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
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Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2