«СЭ» и «Спартак» представили документальный фильм «Пионеротряд»

В пятницу в одном из московских кинотеатров состоялся закрытый премьерный показ документального фильма «Спорт-Экспресса» «Пионеротряд», посвященного победе «Спартака» в чемпионате России 1996 года. Мероприятие было совместно организовано «СЭ» и «Спартаком»

Перед началом показа с приветственным словом к зрителям обратился генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, а также авторы фильма — Кирилл Гаврилов и Олег Кошелев.

Показ фильма посетила семья Георгия Ярцева — жена Любовь и дочь Ксения. Новый комитет ветеранов «Спартака» представлял Александр Мирзоян, а тот состав красно-белых — Дмитрий Аленичев и Егор Титов. В зале также присутствовал Олег Цымбаларь, сын Ильи Цымбаларя.

В основу фильма легли 10 интервью с представителями того «Спартака» — Георгием Ярцевым, Олегом Романцевым, Андреем Тихоновым, Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Александром Филимоновым, Алексеем Мелешиным, Вадимом Евсеевым, Владимиром Джубановым и Андреем Коноваловым.

Осенью 95-го у «Спартака» был один из сильнейших составов в российской истории, и красно-белые выигрывали все шесть матчей в группе Лиги чемпионов. Однако зимой уехали лидеры, Олег Романцев решил сосредоточиться на сборной, из жизни ушел клубный патриарх Николай Стростин... Ничего хорошего сезон-96 не сулил. Однако принявший команду Георгий Ярцев сделал ставку на молодежь (средний возраст той команды составлял 22,7 года) и угадал на все 100 процентов. Сезон-96 получился одним из самых ярких в истории чемпионатов России. На чемпионство до последних туров реально претендовали пять команд, а золотые медали в итоге были разыграны в дополнительном матче между «Спартаком» и «Аланией».

Фильм «Пионеротряд» в декабре будет опубликован на YouTube-канале «Вышли!».