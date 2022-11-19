Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал слова нападающего Юри Алберто, заявившего о том, что он не хочет возвращаться в питерский клуб после аренды в «Коринтианс».

«Он не так много играл, чтобы можно было дать какую-то адекватную оценку тому, насколько он важен для «Зенита». Его уход команда не заметит. Я думаю, что его заявление никак не повлияет на обстановку и атмосферу внутри команды. Те, кто хотели уйти, уже давно ушли. Для них специальные правила даже ввели, позволяющие это сделать.

Тех, кого что-то в России не устраивало — могли уйти, а раз в «Зените» почти все футболисты остались, значит, их все устраивает. Смысл им что-то менять, если здесь все хорошо?» — приводит слова Лепехина Betonmobile.ru.

21-летний футболист нынешний сезон проводит в аренде в «Коринтиансе». На его счету 28 матчей, 11 голов и два результативных паса.

В октябре появилась информация о желании «Зенита» обменять Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса», которую в российском клубе назвали вбросом.

Контракт Алберто с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.