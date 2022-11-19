Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:16

Лепехин — о словах Юри Алберто: «Он не так много играл, его уход «Зенит» не заметит»

Лепехин прокомментировал слова Алберто, который заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал слова нападающего Юри Алберто, заявившего о том, что он не хочет возвращаться в питерский клуб после аренды в «Коринтианс».

«Он не так много играл, чтобы можно было дать какую-то адекватную оценку тому, насколько он важен для «Зенита». Его уход команда не заметит. Я думаю, что его заявление никак не повлияет на обстановку и атмосферу внутри команды. Те, кто хотели уйти, уже давно ушли. Для них специальные правила даже ввели, позволяющие это сделать.

Тех, кого что-то в России не устраивало — могли уйти, а раз в «Зените» почти все футболисты остались, значит, их все устраивает. Смысл им что-то менять, если здесь все хорошо?» — приводит слова Лепехина Betonmobile.ru.

21-летний футболист нынешний сезон проводит в аренде в «Коринтиансе». На его счету 28 матчей, 11 голов и два результативных паса.

В октябре появилась информация о желании «Зенита» обменять Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса», которую в российском клубе назвали вбросом.

Контракт Алберто с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Источник: Betonmobile
Константин Лепехин
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Немков решением судей победил Андерсона и защитил титул в полутяжелом весе
Американский вундеркинд повторил рекорд Овечкина, который держится больше 20 лет
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
В США рассказали о публичных разногласиях Зеленского с Западом
В РФ начали активно выдавать ипотеку без первоначального взноса
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболист «Сочи» рассказал об уходе Гаранина: «Объявили, что до конца зимы нас тренирует Точилин»

«СЭ» и «Спартак» представили документальный фильм «Пионеротряд»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости