Сборная России может провести товарищеский матч с «Крыльями Советов» в Турции

Сборная России может сыграть с «Крыльями Советов» во время сбора в Турции

Сборная России может провести товарищеский матч с «Крыльями Советов» во время сбора в Турции в период подготовки к стыковому турниру чемпионата мира 2022 года, сообщает «РБ Спорт» 7 февраля.

По информации источника, встреча между национальной командой и самарским клубом может пройти на стадионе отеля «Мардан Палас».

Отмечается, что игра состоится 19 марта, если «Крылья Советов» будет проводить мини-сбор в Турции.

Напомним, что 22-й тур Тинькофф РПЛ был перенесен по просьбе РФС, чтобы сборная России подготовилась к полуфиналу стыкового турнира чемпионата мира с командой Польши. Матч состоится 24 марта на стадионе «Динамо». В случае победы Россия выйдет в финал турнира, где сыграют с победителем встречи Швеция — Чехия.