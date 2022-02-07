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Сборная России может провести товарищеский матч с «Крыльями Советов» в Турции

Сборная России может сыграть с «Крыльями Советов» во время сбора в Турции
Карен Саркисян
Корреспондент

Сборная России может провести товарищеский матч с «Крыльями Советов» во время сбора в Турции в период подготовки к стыковому турниру чемпионата мира 2022 года, сообщает «РБ Спорт» 7 февраля.
По информации источника, встреча между национальной командой и самарским клубом может пройти на стадионе отеля «Мардан Палас».

Отмечается, что игра состоится 19 марта, если «Крылья Советов» будет проводить мини-сбор в Турции.

Напомним, что 22-й тур Тинькофф РПЛ был перенесен по просьбе РФС, чтобы сборная России подготовилась к полуфиналу стыкового турнира чемпионата мира с командой Польши. Матч состоится 24 марта на стадионе «Динамо». В случае победы Россия выйдет в финал турнира, где сыграют с победителем встречи Швеция — Чехия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-turtsii-sbornaya-rossii-mozhet-sy-grat-s-samarskimi-kry-l-yami/
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
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27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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Артем Дзюба

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П
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