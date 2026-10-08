Черчесов: «Хотелось бы, чтобы следующим шагом Головина стал условный «Интер»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался о возможном возвращении Александра Головина в Россию.

— Головин — исполнитель очень высокого уровня. Когда «Ференцварош» соперничал в Лиге Европы с «Монако», я говорил: хотелось бы, чтобы следующим шагом для Саши стал условно «Интер». А уже потом можно думать о чем-то другом. Но все зависит от внутреннего состояния футболиста, — сказал Черчесов в интервью «СЭ».

Черчесов работал с Головиным в сборной России. После чемпионата мира 2018 года полузащитник уехал из ЦСКА в «Монако», а в сезоне-2022/23 встречался с «Ференцварошем» на групповом этапе в Лиги Европы (0:1 дома, 1:1 в гостях).