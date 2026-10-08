Станислав Черчесов: «Будь у меня три руки, поднял бы все за отмену ВАР»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, в каком виде оставил бы видеотехнологии в футболе.

— Представим, что РФС проводит опрос среди тренеров РПЛ: «Хотите отменить ВАР?» Как ответите? — вопрос Черчесову.

— Если бы у меня было три руки, то поднял бы все. Но оставил бы технологию определения офсайда и момента, пересек ли мяч линию ворот или нет. Все остальное... Мы постоянно видим, что даже после просмотра принимаются решения, которые потом признают ошибочными.