Черчесов — о Батракове в «Галатасарае»: «Сделал этот шаг вовремя»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил переход Алексея Батракова в «Галатасарай».

— Можно сказать, что Батраков уже начал перерастать уровень РПЛ? — вопрос Черчесову.

— Да. Теперь почувствует, что такое турецкая лига, противостояние с топ-клубами в Лиге чемпионов — другая конкурентная среда. И чем раньше ты попадаешь туда, в возрасте, когда еще можешь чему-то учиться, тем лучше. В моем понимании он сделал этот шаг вовремя.

Черчесов добавил, что считает «Галатасарай» особым клубом, который решает серьезные задачи. По мнению тренера, Батраков уже подтвердил класс, удерживая высокий уровень два года подряд.