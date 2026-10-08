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Черчесов — о Батракове в «Галатасарае»: «Сделал этот шаг вовремя»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил переход Алексея Батракова в «Галатасарай».

— Можно сказать, что Батраков уже начал перерастать уровень РПЛ? — вопрос Черчесову.

— Да. Теперь почувствует, что такое турецкая лига, противостояние с топ-клубами в Лиге чемпионов — другая конкурентная среда. И чем раньше ты попадаешь туда, в возрасте, когда еще можешь чему-то учиться, тем лучше. В моем понимании он сделал этот шаг вовремя.

Черчесов добавил, что считает «Галатасарай» особым клубом, который решает серьезные задачи. По мнению тренера, Батраков уже подтвердил класс, удерживая высокий уровень два года подряд.

Станислав Черчесов.«Будь у меня три руки, проголосовал бы всеми за отмену ВАР». Интервью Станислава Черчесова
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Алексей Батраков
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ахмат
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Станислав Черчесов: «Будь у меня три руки, поднял бы все за отмену ВАР»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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