Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:38

Джикия: «Бакаев — очень хороший игрок, и я очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке»

Джикия выразил надежду, что Бакаев останется в «Спартаке»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации с продлением контракта полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

«Не хочу делать Зелимхану рекламу, потому что это некорректно с моей стороны, так как мы в очень близких отношениях, — приводит слова Джикии «Чемпионат». — Скажу коротко: Бакаев — очень хороший игрок, и я очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке».

В нынешнем сезоне Бакаев забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах за «Спартак». Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего россиянина в пять миллионов евро.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4601513-georgij-dzhikiya-vyskazalsya-naschyot-problem-bakaeva-s-prodleniem-kontrakta-so-spartakom.html
Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Правильно, что Щербакову не выпустили на замену в «команднике». Как потом жить с клеймом ненастоящей чемпионки?
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Джикия: «Было бы смешно дважды победить «Наполи» и никуда не выйти»
«Спартак» проведет третий сбор в Турции
Медина: «Хочется поскорее начать играть и оставить след в истории ЦСКА»
Медина: «Мой дебют за ЦСКА получился удачным. Меня поздравили партнеры по команде»
«Краснодар» завершил второй зимний сбор в Марбелье
С российскими арбитрами стал работать ВАР-инструктор из Португалии
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Джикия: «Было бы смешно дважды победить «Наполи» и никуда не выйти»
«Спартак» проведет третий сбор в Турции
Медина: «Хочется поскорее начать играть и оставить след в истории ЦСКА»
Медина: «Мой дебют за ЦСКА получился удачным. Меня поздравили партнеры по команде»
«Химки» арендовали у «Антверпена» камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе
«Краснодар» завершил второй зимний сбор в Марбелье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия: «Было бы смешно дважды победить «Наполи» и никуда не выйти»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости