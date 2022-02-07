Джикия: «Бакаев — очень хороший игрок, и я очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации с продлением контракта полузащитника команды Зелимхана Бакаева.

«Не хочу делать Зелимхану рекламу, потому что это некорректно с моей стороны, так как мы в очень близких отношениях, — приводит слова Джикии «Чемпионат». — Скажу коротко: Бакаев — очень хороший игрок, и я очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке».

В нынешнем сезоне Бакаев забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах за «Спартак». Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего россиянина в пять миллионов евро.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.