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ЦСКА отдал дорогостоящего форварда за 1000 рублей. Зернов продолжит карьеру в «Ак Барсе»

Артур Хайруллин
Обозреватель
Денис Зернов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
У казанцев теперь переизбыток центров.

ЦСКА стартовал не слишком удачно, но после неразберихи в первых матчах все сильнее напоминает привычную машину Игоря Никитина. На данный момент победная серия армейцев составляет уже девять матчей. Постепенно вырисовывается и основной состав, который Никитин теперь меняет значительно реже. Денис Зернов выпал из основы еще в конце сентября и четыре последних матча провел в запасе — не самая приятная ситуация для игрока с зарплатой 65 миллионов рублей в год.

Вот только места в нынешнем составе для Зернова как будто изначально и не было. После подписания Марата Хайруллина быстро сформировалась ударная тройка с Прохором Полтаповым и Максимом Соркиным — ее периодически разбивали, но быстро собирали вновь. Неплохо взаимодействуют Гурьянов, Коваленко и Дроздов — разбивать это сочетание тоже нет особого смысла. Как и чекинг-лайн во главе с Павлом Карнауховым. А в четвертом звене — огненный Бучельников с Бараком и юным талантом Приваловым. Похоже, ЦСКА сформировал линии нападения, где все форварды на своих местах.

Зернов же, хоть и выиграл два Кубка Гагарина, суперзвездой так и не стал. Качественный двусторонний нападающий, который может сыграть и в центре, и на фланге. Но не бомбардир или снайпер. Статистика прошлого сезона — 24 (8+16) очка в 67 матчах — говорит об этом лучше всего. Зернов мощно выступил в чемпионском для «Магнитки» плей-офф, забив 12 голов, но после того плей-офф подобных результативных всплесков у него больше не было.

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Логично, что ЦСКА, продолжающий искать усиление, хотел убрать контракт Зернова из платежной ведомости. Вариант нашелся в Восточной конференции — у «Ак Барса» заметный дефицит качественных игроков в атаке, так что Зернов вполне может прийтись кстати. Тем более казанцам он достался практически бесплатно — компенсация составила всего 1000 рублей. Сумма объяснима: армейцам прежде всего нужно было разгрузить платежную ведомость.

Под потолком зарплат «Ак Барса» контракт Зернова займет примерно 50 миллионов рублей — часть годового контракта уже пришлась на время его выступлений за ЦСКА. А значит, у «Ак Барса» еще остается около 180 миллионов рублей на усиление — впрочем, на североамериканском рынке по-прежнему непросто находить подходящие варианты. По моей информации, за последние недели сразу несколько потенциальных новичков из-за океана отказались от перехода в клубы КХЛ, ссылаясь в том числе на геополитическую ситуацию, и предпочли остаться в АХЛ.

На первый взгляд в «Ак Барсе» откровенный перебор центров — Семенов, Хмелевский, Бывальцев, Стась, Кателевский и теперь Зернов. Но Хмелевского тренерский штаб видит на фланге, регулярно переводит на край и Кателевского, да и сам Зернов достаточно универсален. Анвар Гатиятулин вспоминал, что в прошлом сезоне у «Ак Барса» в составе было шесть центров, а в одной тройке играли сразу трое — Хмелевский, Семенов и Тодд.

Нападающие «Ак Барса» Александр Хмелевский и Илья Карпухин.
Фото Global Look Press

Не стоит забывать и о потенциальном возвращении в Казань Ильи Сафонова. Пробиться в основной состав «Ванкувера» пока не получается, а сидеть до конца сезона в фарм-клубе игрок вряд ли захочет. Так что ближе к зиме состав «Ак Барса» может выглядеть значительно мощнее, в том числе с учетом приобретения Зернова.

Зернов сам по себе вряд ли решит все проблемы казанцев, но за тысячу рублей получить опытного универсального форварда — сделка, в которой рискует прежде всего ЦСКА, отпустивший игрока конкуренту по чемпионату.

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