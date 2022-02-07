Джикия: «Могу точно заявить, что вижу себя в «Спартаке» до самого конца»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, готов ли закончить карьеру в московском клубе.

«Я рад, что со мной подписали новый контракт, благодарен «Спартаку», — приводит слова Джикии «Чемпионат». — Мы нуждаемся друг в друге. Не знаю, что будет через четыре года. Но по тому, как я себя здесь ощущаю, как я полюбил клуб могу точно заявить, что вижу себя в «Спартаке» до самого конца».

Также защитник пошутил, что у него есть мысли о Европе. «В декабре ее посещать в отпуске. Не задумываюсь об отъезде в другой чемпионат, потому что я капитан «Спартака». Хочу в этой роли добиться чего-то большего. И буду это делать», — сказал он.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» 26 декабря 2016 года. В нынешнем сезоне защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 25 матчах за москвичей. Контракт 28-летнего россиянина с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.