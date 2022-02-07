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Джикия: «Могу точно заявить, что вижу себя в «Спартаке» до самого конца»

Джикия выразил готовность играть за «Спартак» до конца карьеры
Карен Саркисян
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, готов ли закончить карьеру в московском клубе.

«Я рад, что со мной подписали новый контракт, благодарен «Спартаку», — приводит слова Джикии «Чемпионат». — Мы нуждаемся друг в друге. Не знаю, что будет через четыре года. Но по тому, как я себя здесь ощущаю, как я полюбил клуб могу точно заявить, что вижу себя в «Спартаке» до самого конца».

Также защитник пошутил, что у него есть мысли о Европе. «В декабре ее посещать в отпуске. Не задумываюсь об отъезде в другой чемпионат, потому что я капитан «Спартака». Хочу в этой роли добиться чего-то большего. И буду это делать», — сказал он.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» 26 декабря 2016 года. В нынешнем сезоне защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 25 матчах за москвичей. Контракт 28-летнего россиянина с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.

Источник: championat.com
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Амкар
ФК Спартак (Москва)
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 - : -
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