"Самая большая легенда тенниса". Глушаков – о Сафине

Бывший капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал новое видео в Инстаграме. 32-летний россиянин признался, что всегда восхищался бывшей первой ракеткой мира, а ныне депутатом Государственной думы РФ Маратом Сафиным.

Сафин завершил карьеру в 2009 году. Россиянин является 17-кратным победителем турниров ATP.

"Отлично сказано: "пока орлята только учатся летать, орлы парят над кортом".

Сафин – для меня самая большая легенда тенниса. Всегда им восхищался больше, чем любым другим теннисистом", – подписал видео Глушаков.

Ранее стало известно, что красно-белые расторгли контракт с Глушаковым. Хавбек выступал за "Спартак" с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

По информации "СЭ", Глушаков находится в трансферных списках новичка РПЛ - "Сочи".

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