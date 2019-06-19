"Спартак" расторг контракт с Глушаковым

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Контракт с 32-летним футболистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон. 32-летний хавбек выступал за красно-белых с лета 2013 года.

"Благодарим Дениса за большой вклад в победы "Спартака" последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере", – говорится на сайте красно-белых.

В 2017-м он в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.