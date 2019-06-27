В списках "Сочи" - Самедов и Глушаков

По информации "СЭ", два опытных игрока, которые сейчас находятся в статусе свободного агента, в трансферных списках новичка РПЛ - "Сочи".

34-летний Александр Самедов завершил сотрудничество с "Крыльями" (контракт истек), а 32-летний Денис Глушаков в июне расторг контракт со "Спартаком". Глушаков, впрочем, считает для себя приоритетным вариант с "Ростовом" (клуб не делал официального предложения и не планирует) и пока не соглашается на сотрудничество с "Рубином", который готов сделать ему предложение.

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Трансферное лето РПЛ. Все сделки – в одной таблице