Гильерме рассказал, когда сможет вернуться на поле

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России со «Спартаком» (1:0) и ответил на вопрос о возвращении на поле.

«Худяков — отлично, как и всегда. Он молодец. Стоило ли играть? А что делать? Вспомните, как мы в сезоне-17/18 играли. Убрали снег, все нормально. Когда вернусь в состав? Скоро», — сказал Гильерме.

На вопрос о контракте Гильерме показал большой палец вверх.

Голкипер получил травму в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2). Позже у вратаря выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы.

В декабре Гильерме успешно перенес операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник.