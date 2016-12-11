Руслан Киселев: "Допускаю, что в январе все игроки "Томи" разбегутся…"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев прокомментировал появившуюся информацию о том, что с 1 января игроки главной команды станут свободными агентами. В частности, один из руководителей клуба не исключил, что лидеры команды покинут клуб уже зимой.
– Официальных бумаг в клуб не приходило, – сказал Киселев. – Никаких распоряжений я лично не слышал. В кулуарах ходят такие разговоры, но не более.
– Но вы допускаете, что предложите игрокам стать свободными агентами?
– Я этого не исключаю…
– То есть все футболисты просто-напросто разбегутся?
– Да, это вполне реально. Они же не могут по полгода ждать зарплаты. Будем заигрывать молодежь или договариваться с основными футболистами о снижении зарплаты.
– Правда, что Дьяков и Комбаров перейдут в тульский "Арсенал"?
– Мы не можем возражать против такого перехода…
– Кто-то еще точно сказал, что уйдет?
– Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору.
– Хоть кто-то останется?
– Сложно сказать. Есть большие сомнения. Посмотрим, через неделю что-то будет ясно, наверное.
– Есть подвижки с выплатой долгов?
– Пока нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Valdemarson
k_xenon SWED - Кубань, там где ей полагается, ни каких чистых голов она не забивала! А Томи лучше было бы остаться в первой лиге, нет денег, нехр.н в "калашный ряд" лесть! __________________ Кубань забила чистейший гол! А Томь занимает чужое место. Нету денег - досвидос...
21:01 11 декабря
Гы
Д. Мокус снять с первенства ВМЕСТЕ С ДИНАМО вне конкурса!_________________________________________У тебя там опечаточка была - так я подправил, не благодари!)
19:57 11 декабря
Д. Мокус
снять с первенства и заявить ДИНАМО вне конкурса!
19:16 11 декабря
Платошкин Андрей
disss +100000. Томь давно (не в обиду болельщикам) уже должна быть трупом, ну или хотя бы в ФНЛ. Там зарплаты гораздо ниже, запросы футболистов тоже гораздо ниже. Скоро подобная участь будет ждать многие команды. Задранные в небеса зарплаты этим посредственным футболистам давно пора уже приводить в порядок.
18:17 11 декабря
disss
Ну, что, пора опять писать письма Путину, чтоб спас. Типа это ж социальная функция, спорт- здоровье нации и т.д. И еще поражают "умники", которые предлагают ПЛ расширить до 18, а то и 20 команд! Тут и 16 не набирается! сократить до 14, а то и до 12: каждый год команда -две в ходе ЧР грозится сойти с дистанции. Конечно, с 20 команд бабла можно спилить больше, чем с 16.
18:09 11 декабря
lamberjack
Да надо было молодежь сразу ставить а не набирать отбросы...и трибуну бы достроили и долгов бы не было...глядишь и продали бы еще кого...а сухостой этот только бабло косить мастера и ныть
17:20 11 декабря
Veron80
Это обычная история Томи. Зайти в ПЛ подкупая судей, набрать новый состав, наобещав золотые горы, а через пол года ходить с тротянутой рукой! И ни разу небыло по другому! Вернулась ответка за Кубань.
17:05 11 декабря
k_xenon
SWED - Кубань, там где ей полагается, ни каких чистых голов она не забивала! А Томи лучше было бы остаться в первой лиге, нет денег, нехр.н в "калашный ряд" лесть!
17:03 11 декабря
koden
mikeV то мешает остальным игрокам, не купленным в Зенит, хорошо играть за гораздо меньшие деньги? ===== Вот сезон закончится и увидим, что мешает, на примере Ростова. Сомневаюсь, что захотят играть долго с таким финансированием. А в Томи просто такого же Бердыева нет, ради которого стоит всё это терпеть, вот и разбегаются.
16:29 11 декабря
SWED
Кубань в стыках забила нормальный чистый гол. И никакой Томи тут и быть не должно. Другое дело что и Кубань уже неизвестно где. А в целом....Как зашли криво, так и пожалуйте выйти
16:12 11 декабря
mikeV
koden Что мешает остальным игрокам, не купленным в Зенит, хорошо играть за гораздо меньшие деньги?
16:07 11 декабря
koden
Не Томь виновата в том, что у нас ЗП у игроков запредельные. В этом вопросе особое спасибо хочется сказать господину Мюллеру, который скупает дорогих игроков и ставит им баснословные ЗП за госденьги, и руководству РФПЛ, которое этому потворствует. В положении Томи время от времени находятся и будут находится почти все провинциальные клубы РФПЛ, включая и Ростов, который сейчас на слуху.
16:01 11 декабря
Константин Срулевич Наумов
А наши футбольные деятели ещё ратовали за увеличение количества команд в РФПЛ.
15:52 11 декабря
Alex.S
О руководстве томского клуба лучше всего говорит недостроенная центральная трибуна на стадионе.
15:07 11 декабря