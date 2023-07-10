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Сегодня, 18:07

Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что клуб пока не планирует трансферы на вход

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о возможных трансферах под нового главного тренера Иржи Ярошика.

«На данный момент трансферы на вход не планируем. Если что, то рассмотрим просьбу Иржи по поводу возможного усиления. Пока работаем, готовимся к новому сезону», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».

«Оренбург» по итогам сезона-2022/23 финишировал на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-na-danny-j-moment-transfery-na-vhod-ne-planiruem/
Дмитрий Андреев
Иржи Ярошик
Футбол
ФК Оренбург
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