Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что клуб пока не планирует трансферы на вход
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о возможных трансферах под нового главного тренера Иржи Ярошика.
«На данный момент трансферы на вход не планируем. Если что, то рассмотрим просьбу Иржи по поводу возможного усиления. Пока работаем, готовимся к новому сезону», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».
«Оренбург» по итогам сезона-2022/23 финишировал на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
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5
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11
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|0
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|0
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|0
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|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
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|0
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|0
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15
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|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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