Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:08

«Зенит»: «Предложений по Малкому в клуб не поступало»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В понедельник агент Тимур Гурцкая распространил на YouTube-канале «Это футбол, брат» информацию, в соответствии с которой 26-летний нападающий «Зенита» Малком якобы может перейти в одну из команд из Саудовской Аравии за 50 миллионов евро, а с самим футболистом уже согласован контракт с зарплатой 10-12 миллионов евро в год.

Вместе с тем в пресс-службе сине-бело-голубых не подтвердили эти данные, дав «СЭ» такой комментарий: «Предложений по Малкому в наш клуб не поступало».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Бразилец провел 108 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, на его счету 42 гола и 24 результативные передачи.

Контракт 26-летнего форварда действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
17 тысяч на товарищеском матче «Динамо» — ЦСКА. Наши клубы научились делать шоу
Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года
Песков подтвердил информацию о встрече Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и Пригожиным
Эрдоган назвал новое условие для одобрения заявки Швеции в НАТО
Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину свыше 11 тыс. иностранных наемников
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Медина станет новой «десяткой» «Спартака». Как Абаскаль будет использовать одного из лидеров ЦСКА
Медина объяснил, почему перешел из ЦСКА в «Спартак»
«Пари НН» обыграл «Сатурн» в товарищеском матче
«Спартак» объявил о покупке полузащитника ЦСКА Медины
«Спартак» анонсировал трансфер полузащитника ЦСКА Медины
«Рубин» подписал 3-летний контракт с полузащитником Родиным и отдал его в аренду в «КАМАЗ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» подписал 3-летний контракт с полузащитником Родиным и отдал его в аренду в «КАМАЗ»

Веденеев ожидал лучшей игры от «Зенита» в матче с «Фенербахче»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости