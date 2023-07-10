«Зенит»: «Предложений по Малкому в клуб не поступало»
В понедельник агент Тимур Гурцкая распространил на YouTube-канале «Это футбол, брат» информацию, в соответствии с которой 26-летний нападающий «Зенита» Малком якобы может перейти в одну из команд из Саудовской Аравии за 50 миллионов евро, а с самим футболистом уже согласован контракт с зарплатой 10-12 миллионов евро в год.
Вместе с тем в пресс-службе сине-бело-голубых не подтвердили эти данные, дав «СЭ» такой комментарий: «Предложений по Малкому в наш клуб не поступало».
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Бразилец провел 108 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, на его счету 42 гола и 24 результативные передачи.
Контракт 26-летнего форварда действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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15
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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