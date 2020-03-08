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«Рубин» — «Крылья Советов»: почему не назначен пенальти в ворота казанцев?

16:37
26-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов». 26-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».
26-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».
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В середине первого тайма матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» (0:1) многие ждали назначения 11-метрового удара в ворота хозяев поля, однако спустя несколько минут арбитр Владимир Москалев предложил выполнить... свободный удар. Причем в другую сторону.

Далеко не все поняли, что же произошло. Объясняем.

26-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».
26-я минута матча «Рубин» — «Крылья Советов».

В площади ворот «Рубина» его игрок Паблу Сантос действительно сыграл левой рукой, выбив мяч на угловой. Но пенальти не был назначен, потому что ранее в ходе атаки самарцев их футболист, сделавший затем передачу в штрафную, оказался в положении «вне игры». Это пропустил первый ассистент Роман Усачев, но заметили видеоарбитр Сергей Карасев и его помощник Андрей Болотенков.

В итоге Москалев поступил правильно, зафиксировав офсайд, а не назначив пенальти. (Александр Бобров)

Рубин — Крылья Советов

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vs
2
Офсайд
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