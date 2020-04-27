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РПЛ назвала две даты возобновления чемпионата — 21 или 28 июня

15:21
РПЛ может вернуться во второй половине июня. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РПЛ может вернуться во второй половине июня. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА завершить чемпионаты 2 августа, информирует официальный сайт лиги.

В одном из них старт намечен на 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле.

Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта сверстаны с учетом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС.

Напомним, что чемпионат России был прерван до 31 мая из-за коронавируса. Всего на день 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.

Заявление РПЛ: два варианта доигровки, возобновление тренировок, матчи без зрителей и обмен с ФНЛ

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24790.html

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