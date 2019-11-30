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«Ростов» вышел на игру с «Уралом» в футболках в поддержку Глебова

16:43
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Игроки «Ростова» вышли на домашний матч 18-го тура чемпионата России против «Урала» в футболках в поддержку травмированного полузащитника Данила Глебова.

20-летний хавбек получил тяжелую травму в игре 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2). Из-за перелома пятой плюсневой кости он выбыл до весны.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Ростов — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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