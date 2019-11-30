«Ростов» вышел на игру с «Уралом» в футболках в поддержку Глебова
16:43
Игроки «Ростова» вышли на домашний матч 18-го тура чемпионата России против «Урала» в футболках в поддержку травмированного полузащитника Данила Глебова.
20-летний хавбек получил тяжелую травму в игре 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2). Из-за перелома пятой плюсневой кости он выбыл до весны.
Наша команда сегодня вышла на поле в футболках в поддержку травмированного Данила Глебова ?— Football Club Rostov (@rostovfc) November 30, 2019
Даня, мы ждем твоего возвращения! pic.twitter.com/sMttOuOhPB
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...