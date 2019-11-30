«Ростов» вышел на игру с «Уралом» в футболках в поддержку Глебова

Игроки «Ростова» вышли на домашний матч 18-го тура чемпионата России против «Урала» в футболках в поддержку травмированного полузащитника Данила Глебова.

20-летний хавбек получил тяжелую травму в игре 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2). Из-за перелома пятой плюсневой кости он выбыл до весны.

Наша команда сегодня вышла на поле в футболках в поддержку травмированного Данила Глебова ?



Даня, мы ждем твоего возвращения! pic.twitter.com/sMttOuOhPB — Football Club Rostov (@rostovfc) November 30, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр