Ролик «Спартака» после матча с «Краснодаром»: затроллили «быков», «Зенит» и не только
«Спартак» подготовил оригинальный видеоотчет по итогам матча 2-го тура чемпионата России против «Краснодара».
Трехминутное видео переполнено различными мемами и отсылками.
Первый мем посвящен моменту, когда нападающий красно-белых Александр Соболев начал спорить с игроками «быков» в штрафной площади соперников и чуть не нарвался на второе предупреждение. Эмоции фанатов «Спартака» в этот момент иллюстрирует мем, который получил название в интернете «потеющий негр».
Отдельное внимание красно-белые уделили удалению полузащитника «быков» Александра Черникова. Сначала появляются кадры отфотошопленные кадры из мультфильма «Головоломка», где одна из героинь задается вопросом: «Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове».
В «Спартаке» предположили, что в этот момент Черников в моменте фола на Викторе Мозесе мог представлять себя персонажем игры Mortal Combat.
Когда свой гол забивал Квинси Промес, то московский клуб посчитал, что просто защита «Краснодара» играла на уровне «новичок». А победный танец голландца сравнили со знаменитым танцем из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».
Конечно, красно-белые не упустили возможности едко прокомментировать назначение пенальти в ворота своей команды. Когда главный арбитр встречи Кирилл Левников подбегает к монитору ВАР, то видит надпись: «А зачем тебе повтор? «Спартак же судим».
Также красно-белые расстроились, что второй гол полузащитника Романа Зобнина была записан в качестве автогола на игрока «быков», вспомнили, что не играют в ЛЕ, обыграли погоню за «Зенитом» в турнирной таблице, а также пошутили о якобы засуженном «Краснодаре».
Остальные отсылки можете посмотреть в видео на официальном Telegram-канале красно-белых.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1