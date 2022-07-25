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Ролик «Спартака» после матча с «Краснодаром»: затроллили «быков», «Зенит» и не только

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кадры из ролика «Спартака».
Кадры из ролика «Спартака».
Кадры из ролика «Спартака».
Кадры из ролика «Спартака».
Кадры из ролика «Спартака».
Кадры из ролика «Спартака».
Кадры из ролика «Спартака».
Кадры из ролика «Спартака».
Кадры из ролика «Спартака».
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«Спартак» подготовил оригинальный видеоотчет по итогам матча 2-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Трехминутное видео переполнено различными мемами и отсылками.

Кадры из ролика "Спартака".
Кадры из ролика «Спартака».

Первый мем посвящен моменту, когда нападающий красно-белых Александр Соболев начал спорить с игроками «быков» в штрафной площади соперников и чуть не нарвался на второе предупреждение. Эмоции фанатов «Спартака» в этот момент иллюстрирует мем, который получил название в интернете «потеющий негр».

Отдельное внимание красно-белые уделили удалению полузащитника «быков» Александра Черникова. Сначала появляются кадры отфотошопленные кадры из мультфильма «Головоломка», где одна из героинь задается вопросом: «Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове».

В «Спартаке» предположили, что в этот момент Черников в моменте фола на Викторе Мозесе мог представлять себя персонажем игры Mortal Combat.

Когда свой гол забивал Квинси Промес, то московский клуб посчитал, что просто защита «Краснодара» играла на уровне «новичок». А победный танец голландца сравнили со знаменитым танцем из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Кадры из ролика "Спартака".
Кадры из ролика «Спартака».

Конечно, красно-белые не упустили возможности едко прокомментировать назначение пенальти в ворота своей команды. Когда главный арбитр встречи Кирилл Левников подбегает к монитору ВАР, то видит надпись: «А зачем тебе повтор? «Спартак же судим».

Кадры из ролика "Спартака".
Кадры из ролика «Спартака».

Также красно-белые расстроились, что второй гол полузащитника Романа Зобнина была записан в качестве автогола на игрока «быков», вспомнили, что не играют в ЛЕ, обыграли погоню за «Зенитом» в турнирной таблице, а также пошутили о якобы засуженном «Краснодаре».

Остальные отсылки можете посмотреть в видео на официальном Telegram-канале красно-белых.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
6
3
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2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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