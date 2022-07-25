Ролик «Спартака» после матча с «Краснодаром»: затроллили «быков», «Зенит» и не только

«Спартак» подготовил оригинальный видеоотчет по итогам матча 2-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Трехминутное видео переполнено различными мемами и отсылками.

Кадры из ролика «Спартака».

Первый мем посвящен моменту, когда нападающий красно-белых Александр Соболев начал спорить с игроками «быков» в штрафной площади соперников и чуть не нарвался на второе предупреждение. Эмоции фанатов «Спартака» в этот момент иллюстрирует мем, который получил название в интернете «потеющий негр».

Отдельное внимание красно-белые уделили удалению полузащитника «быков» Александра Черникова. Сначала появляются кадры отфотошопленные кадры из мультфильма «Головоломка», где одна из героинь задается вопросом: «Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове».

В «Спартаке» предположили, что в этот момент Черников в моменте фола на Викторе Мозесе мог представлять себя персонажем игры Mortal Combat.

Когда свой гол забивал Квинси Промес, то московский клуб посчитал, что просто защита «Краснодара» играла на уровне «новичок». А победный танец голландца сравнили со знаменитым танцем из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Кадры из ролика «Спартака».

Конечно, красно-белые не упустили возможности едко прокомментировать назначение пенальти в ворота своей команды. Когда главный арбитр встречи Кирилл Левников подбегает к монитору ВАР, то видит надпись: «А зачем тебе повтор? «Спартак же судим».

Кадры из ролика «Спартака».

Также красно-белые расстроились, что второй гол полузащитника Романа Зобнина была записан в качестве автогола на игрока «быков», вспомнили, что не играют в ЛЕ, обыграли погоню за «Зенитом» в турнирной таблице, а также пошутили о якобы засуженном «Краснодаре».

Остальные отсылки можете посмотреть в видео на официальном Telegram-канале красно-белых.