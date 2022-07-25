Лихачев: «Вряд ли встретятся когда-то Артем Дзюба и пляжный футбол»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев оценил шансы нападающего Артема Дзюбы проявить себя в пляжном футболе.

«Думаю, Дзюба имел бы возможность проявить себя в пляжном футболе, но не считаю, что он был ему интересен. Прежде всего, по причине иных финансовых возможностей клубов и пожеланиях Артема в этом плане. Вряд ли встретятся когда-то Артем Дзюба и пляжный футбол.

Думаю, Дзюба еще не сказал своего последнего слова в футболе классическом, и желаю ему найти себе хороший вариант продолжения карьеры, какой-то амбициозный клуб, может быть, для него это станет новым вызовом», — приводит слова Лихачева «РБ Спорт».

В данный момент Дзюба является свободным агентом — форвард покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта с клубом.