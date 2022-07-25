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Лихачев: «Вряд ли встретятся когда-то Артем Дзюба и пляжный футбол»

Лихачев оценил шансы Дзюбы проявить себя в пляжном футболе
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев оценил шансы нападающего Артема Дзюбы проявить себя в пляжном футболе.

«Думаю, Дзюба имел бы возможность проявить себя в пляжном футболе, но не считаю, что он был ему интересен. Прежде всего, по причине иных финансовых возможностей клубов и пожеланиях Артема в этом плане. Вряд ли встретятся когда-то Артем Дзюба и пляжный футбол.

Думаю, Дзюба еще не сказал своего последнего слова в футболе классическом, и желаю ему найти себе хороший вариант продолжения карьеры, какой-то амбициозный клуб, может быть, для него это станет новым вызовом», — приводит слова Лихачева «РБ Спорт».

В данный момент Дзюба является свободным агентом — форвард покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта с клубом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-lihachev-dzyuba-i-plyazhny-j-futbol-vryad-li-kogda-to-vstretyatsya-no-esli-u-artema-est-zhelanie-dobro-pozhalovat-na-nashi-trenirovki/
Артем Дзюба
Футбол
Михаил Лихачев
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