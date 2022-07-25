Семин: «Думаю, случай с Варелой далеко не последний»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что легионеры продолжат уезжать из России.

«Легионеры продолжат уезжать из России — это не секрет. Думаю, случай с Варелой далеко не последний. Клубам нужно сто раз подумать, перед тем как приглашать иностранных футболистов и тренеров. Либо быть готовы к тому, что в любой момент они могут собрать свои вещи и уехать. Мало ли, что еще ФИФА придумает и разрешит.

На мой взгляд, в этой ситуации самое главное — акцентировать все внимание на своих игроках, привлекать молодежь, развивать детско-юношеский футбол и растить наших звезд. Тогда отъезд легионеров не станет проблемой, клубы этого не почувствуют", — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Ранее защитник «Динамо» Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

В понедельник он вернулся на базу «Динамо» в Новогорске, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию.