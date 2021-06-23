Роберто Карлос назвал самых талантливых российских футболистов
Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос в интервью «СЭ» вспомнил годы своей карьеры в России, когда он выступал за «Анжи».
— Вы приехали в Россию десять лет назад. Сохранились ли у Вас с кем-нибудь хорошие отношения?
— Конечно. У меня остались друзья в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале. Я общаюсь с Григорием Тихоновым (экс-переводчик ЦСКА и «Анжи»), с Германом Ткаченко, иногда созваниваюсь с Сулейманом Керимовым.
Работать в России мне безумно понравилось, это был невероятный опыт. В первую очередь всегда вспоминаю уважение и любовь болельщиков по всей стране.
— А что еще вспоминаете с теплотой?
— Как раз это самое внимание. Оно было со мной на каждом стадионе и в каждом отеле, где останавливалась наша команда, в любом московском ресторане, куда я заходил. Я с огромной любовью и благодарностью отношусь и к вашей стране, и к людям.
— Самые талантливые российские игроки, с кем Вам доводилось пересекаться в России?
— Их было немало: Смолов, Дзюба, Габулов, Акинфеев... Много других ребят из «Локомотива», «Спартака», «Зенита».
— Так быстро перечисляете, как будто никуда и не уезжали.
— Они были не только моими коллегами по команде, но и друзьями. Поэтому я многих помню. И к соперникам я всегда относился с уважением. К тому же я называю игроков, с которыми я так или иначе поддерживаю отношения — посредством соцсетей.
— Как часто спрашивали Ваше мнение о России и о том, стоит ли сюда приезжать?
— Я жил три года в Москве, в центре города, где было много хороших ресторанов и клубов, достопримечательностей. Мне очень нравилась столица России. И я всегда советую приезжать в Россию.
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