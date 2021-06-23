Витория рассказал о своих планах на игроков «Спартака», выступавших в арендах

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о своих планах на игроков команды, выступавших в арендах.

«Те ребята, которые вернулись из аренд, очень хорошо показывают себя в тренировочном процессе. Их очень хорошо приняли в команду. Когда я приму решение по ним? Это будет позже. Нужно подождать, когда вернутся все игроки «Спартака» из своих сборных. После этого можно будет говорить о чем-то конкретном. Скорее всего, это будет после сбора в Австрии. В этом вопросе основной приоритет — интересы клуба. Только потом интересы игроков. Если есть молодой игрок, которому недостаточно молодой практики, то его мы можем отправить в аренду. Мне не нравится работать с очень длинной скамейкой. В этот сезон свои коррективы внесут еврокубковые матчи. Возможно, количество игроков из-за этого будет чуть больше. Повторюсь, конкретика появится после австрийского сбора», — сказал Витория.

Специалист отметил, что ему нужен сбалансированный состав.

«Основной план — иметь по два игрока на каждую позицию. В случае необходимых усилений, можно точечно добавить третьего игрока. О финальном составе будем говорить со спортивным директором. Мне очень нравится, когда в команде очень сильная внутренняя конкуренция. Команда должна быть сбалансированной», — добавил Витория.

По итогам сезона-2020/21 «Спартак» занял второе место в Тинькофф РПЛ. 24 мая главным тренером «Спартака» стал Руй Витория, который подписал контракт с клубом на 2 года. 51-летний португальский специалист сменил Доменико Тедеско, который покинул команду по окончании контракта.