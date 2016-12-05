Ринат Билялетдинов: "Интересно, как "Спартак" выйдет из состояния нокдауна"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов выразил мнение в преддверии матча 17-го тура премьер-лиги со "Спартаком", что болельщикам не стоит ждать результативной игры. По словам специалиста, казанцы могут воспользоваться спадом красно-белых.

– Интересно будет понаблюдать, как "Спартак" выйдет из состояния нокдауна после крупного поражения в Самаре, – приводят "Известия" слова Билялетдинова. – Если у команды наступил психологический и функциональный спад, то казанцы могут этим воспользоваться. Амбиции обновленного "Рубина" ясны – уйти на зимний перерыв на мажорной ноте, обыграв лидера чемпионата. Пока казанцам тяжело даются забитые мячи, но в обороне испанский специалист Хавьер Грасия постепенно наводит порядок. Поэтому много забитых голов, скорее всего, не будет. Тем более что в отсутствие Зе Луиша у "Спартака" нет ударного форварда. Денис Давыдов и Лоренсо Мельгарехо не проявляют себя должным образом.