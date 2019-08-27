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РФС рассмотрит заявление Тарасова к «Локомотиву» 28 августа

12:47

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) в среду рассмотрит заявление бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова к клубу. Об этом сообщил председатель палаты Виктор Березов.

Тарасов получил травму в последнем матче прошлого сезона, а позднее покинул клуб в связи с истечением срока контракта. По словам генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, во время отпуска футболист самостоятельно поехал в клинику в Барселоне и на месте принял решение о проведении операции, не получив одобрение медицинского штаба железнодорожников. Позднее сам Кикнадзе сообщал, что футболист принял решение подавать в суд, чтобы возместить затраты на операцию.

— Заседание состоится в среду в 15:00. Будет ли сам Тарасов присутствовать — не могу сказать, это будет понятно, только, когда соберемся, — цитирует «РИА Новости» Березова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190827/1557944854.html

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