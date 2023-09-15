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Сегодня, 18:45

Рейс вспомнил, как Семин отчитал агента Мендеша за привоз Диего Косты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский агент Гильерме Рейс поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе нападающего Диего Косты в московское «Динамо».

«Диего сидел и ждал своего момента. Когда Семин его позвал, то он начал искать эти щитки. Семина это разозлило, тренеру требовалось быстро сделать замену. Теперь Диего Коста играет за «Ботафого», которое занимает первое место в чемпионате Бразилии. Диего хоть и был игроком Жорже Мендеша, но это был простой 18-летний парень, который мечтал играть в футбол на высоком уровне. Помню, что затем Семин как-то подошел к Мендешу и сказал: «Нельзя так поступать, нельзя прислать кучу футболистов, которых мы не знаем. «Динамо» — это большой клуб». Было здорово смотреть, как Семин защищал российский футбол и его традиции. Мендеш же хотел продать как можно больше футболистов в РПЛ», — приводит слова Рейса Metaratings.ru.

34-летний Коста выступал за «Брагу», «Атлетико Мадрид», «Сельту», «Реал Вальядолид», «Челси», «Атлетико Минейро» и «Вулверхэмптон». В августе 2023 года нападающий подписал контракт с бразильским «Ботафого».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-reis-vspomnil-kak-syomin-otchital-agenta-mendesha-za-privoz-diego-kosty-284696/
Диего Коста
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Рейс ответил на вопрос о том, как «Зениту» удается удачно продавать своих дорогостоящих футболистов

Кобелев высказался о прошедшей трансферной кампании «Динамо
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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