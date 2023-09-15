Рейс вспомнил, как Семин отчитал агента Мендеша за привоз Диего Косты

Бразильский агент Гильерме Рейс поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе нападающего Диего Косты в московское «Динамо».

«Диего сидел и ждал своего момента. Когда Семин его позвал, то он начал искать эти щитки. Семина это разозлило, тренеру требовалось быстро сделать замену. Теперь Диего Коста играет за «Ботафого», которое занимает первое место в чемпионате Бразилии. Диего хоть и был игроком Жорже Мендеша, но это был простой 18-летний парень, который мечтал играть в футбол на высоком уровне. Помню, что затем Семин как-то подошел к Мендешу и сказал: «Нельзя так поступать, нельзя прислать кучу футболистов, которых мы не знаем. «Динамо» — это большой клуб». Было здорово смотреть, как Семин защищал российский футбол и его традиции. Мендеш же хотел продать как можно больше футболистов в РПЛ», — приводит слова Рейса Metaratings.ru.

34-летний Коста выступал за «Брагу», «Атлетико Мадрид», «Сельту», «Реал Вальядолид», «Челси», «Атлетико Минейро» и «Вулверхэмптон». В августе 2023 года нападающий подписал контракт с бразильским «Ботафого».