Кобелев высказался о прошедшей трансферной кампании «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о прошедшей трансферной кампании бело-голубых.

«Трансферная кампания «Динамо» была проведена масштабная, вложено очень много денег. С такими тратами команда должна претендовать минимум на тройку. Что касается футболистов, то вряд ли большое количество людей видело их в деле, потому что рынок специфический. Будем смотреть, как они себя покажут в России. Карраскаль? Мы его видели, но по нему тоже двоякое впечатление. Начало его карьеры в ЦСКА и конец — противоположные. Повторюсь, что «Динамо» потратило огромные деньги для РПЛ, вряд ли кто-то, кроме «Зенита», еще может позволить себе такие траты. По количеству и качеству игроков «Динамо» находится в первой тройке. Конечно, я позитивно смотрю на то, что даже в такое время клуб способен тратить такие деньги. Я по-хорошему завидую тренеру, который может работать с такими футболистами. Чтобы быть конкурентоспособными, надо тратить деньги, сопоставимые со средствами «Зенита», — приводит слова Кобелева Legalbet.

Во время летнего трансферного окна в «Динамо» пришли Кудпавец, Бальбуэна, Школик, Чавес, Бителло, Карапузов и Карраскаль.