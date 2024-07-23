Радимов: «Динамо» здорово усилилось Луневым, но нужен еще и опорник»

Бывший полузащитник «Динамо» Владислав Радимов поделился мыслями о том, какую линию необходимо усилить московской команде, чтобы бороться за самые высокие места.

«Говоря о «Динамо», надо сказать, что команда очень усилилась приобретением Андрея Лунева. Без вратаря весь прошлый сезон играть было очень тяжело, думаю, этого им и не хватило до золотых медалей... А еще «Динамо» необходим хороший опорный полузащитник — и Копа Америка, и чемпионат Европы показали, что почти в каждой команде есть сильный игрок на этой позиции, который не только разрушает, но и умеет начинать атаки. Лаксальт может и хорош у них в опорной зоне, но, если ты хочешь решать большие задачи, усиление необходимо», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

В 1-м туре нового сезона РПЛ московское «Динамо» на своем поле обыграло «Факел» со счетом 3:1. На данный момент бело-голубые располагаются на третьем месте в чемпионате России.