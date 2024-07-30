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Тарханов заявил, что игра «Спартака» с «Оренбургом» разочаровала его

Виктория Кравченко
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Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре «Спартака» под руководством сербского тренера Деяна Станковича.

— «Спартак» разочаровал в матче с «Оренбургом», а потом очень средне сыграл с «Химками». Ситуация на поле изменилась только после того, как Барко реализовал штрафной. Пока нет командой игры. Наверное, еще рано, потому что тренер работает несколько недель. Смена произошла быстро, Станкович не успел понять, что пришел в «Спартак». Если бы контракт готовился заранее, успел бы лучше изучить команду, — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

После двух туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице с 1 победой при 1 поражении в 2 матчах.

Источник: "РБ Спорт"
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
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16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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