Игроки «Оренбурга» получили повышенные премии за победу над «Спартаком»

Футболисты «Оренбурга» получили повышенные премии за победу над «Спартаком» (2:0) в 1-м туре РПЛ.

«У нас есть положение о премировании — за победу выплачиваются повышенные суммы. Независимо от соперников. Мы применили это положение», — приводит «РБ Спорт» слова президента клуба Василия Еремякина.

Во 2-м туре РПЛ «Оренбург» примет «Ахмат». Матч состоится 28 июля, начало — в 17.30 мск.