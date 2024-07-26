Тошич: «ЦСКА под руководством уверенно действует в обороне»

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Зоран Тошич заявил, что армейцы стали увереннее играть в обороне после назначения главным тренером серба Марко Николича.

— Я смотрел первую игру ЦСКА с «Ростовом», ростовчане играют очень организованно, мало пропускают, я знал, что будет тяжелый выезд и игра. Вижу, что команда Марко Николича действует в обороне очень уверенно. Я уверен, что с каждым туром это все будет лучше и лучше.

С приездом нового тренера у него и у клуба большие амбиции. Конкуренция большая — «Зенит», остальные команды, но ЦСКА всегда должен бороться за самые высокие места. Я надеюсь, что в этом году ЦСКА окажет серьезную борьбу за чемпионство, — приводит слова Тошича ТАСС.

В первом туре сезона-2024/25 РПЛ московский клуб на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). В следующем матче, 27 июля, ЦСКА на выезде встретится с «Пари НН».