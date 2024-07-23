Источник: Соболев объяснил плохую игру с «Оренбургом» мыслями про «Зенит»

Форвард «Спартака» Александр Соболев извинился перед главным тренером Деяном Станковичем за плохую игру в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга», сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, 27-летний россиянин сказал, что это связяно с тем, что его мысли заняты переходом в «Зенит». Тренер и игрок обсудили ситуацию и пришли к тому, что Соболев продолжит тренироваться индивидуально. Как отмечает Карпов, между Соболевым и Станковичем нет конфликта.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Форвард может продолжить карьеру в «Зените».

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.