Семшов: «Марио Фернандес принял неудачное решение вернуться в Россию»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов отреагировал на новость о том, что защитник Марио Фернандес в ближайшее время покинет «Зенит».

«Ожидалось, что Фернандес покинет «Зенит». Можно сказать, что Марио принял неудачное решение вернуться в Россию. В «Зените» у него не получилось. Может ли Фернандес еще играть на уровне РПЛ? Сейчас многие футболисты говорят, что уровень нашего чемпионата уже не тот, что был 10 лет назад. Тут каждый игрок может преподнести сюрприз. Захочет ли Марио выступать за команду не из верхней части таблицы, это уже другой вопрос. Год или два Фернандес спокойно может поиграть на уровне РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. С 2012 по 2022 год он играл за московский ЦСКА.