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Сегодня, 18:25

Ещенко — об ошибке Максименко: «Он уже опытный игрок, переварит»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ошибке вратаря московской команды Александра Максименко в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Думаю, что это ошибка. Если игрок есть свободный, то надо безопаснее играть. Просто надо анализировать и правильно выбирать. Максименко уже опытный игрок, переварит и нормально будет. Сейчас не повлияет на него это негативно, если бы это был его первый матч, тогда бы повлияло», — сказал Ещенко «СЭ».

Следующий матч «Спартак» сыграет против «Химок». Встреча пройдет 28 июля 2024 года на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15:00 по московскому времени.

Александр Абустин

Александр Максименко
Андрей Ещенко
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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 - : -
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Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
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 - : -
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