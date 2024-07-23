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Мостовой считает, что Глушенкова рано сравнивать с Малкомом и называть лучшим игроком РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил старт нападающего Максима Глушенкова в «Зените».

«Глушенков хорошо начал в «Зените». Но давайте не будем сходить с ума. Надо смотреть на его результаты по всему сезону и делать какие-то выводы. Пока Глушенкова рано сравнивать с тем же Малкомом и называть его лучшим игроком РПЛ», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. В двух матчах за питерцев на старте сезона 24-летний футболист забил четыре гола. В следующей игре сине-бело-голубые встретятся в гостях против «Рубина» 27 июля.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 2
Солтмурад Бакаев

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Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

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 1 0 0
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