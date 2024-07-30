Угальде: «Сделаю все возможное, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» оценил свои перспективы в бомбардирской гонке РПЛ.

— Считаешь ли ты возможным стать лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона?

— Сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться за это. Сейчас нет давления, я могу наслаждаться футболом. Но для меня самое важное — победы «Спартака».

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура РПЛ.