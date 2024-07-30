«Рубин» обратился в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
«Рубин» обратился в ЭСК РФС после матча 2-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
Казанский клуб попросил ЭСК разобрать эпизод с назначенным арбитром матча Артемом Чистяковым пенальти на 39-й минуте встречи в ворота «Рубина».
В 3-м туре РПЛ «Зенит» примет «Ростов» 3 августа, «Рубин» на своем поле сыграет с «Химками» в этот же день.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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