«Рубин» обратился в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»

«Рубин» обратился в ЭСК РФС после матча 2-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Казанский клуб попросил ЭСК разобрать эпизод с назначенным арбитром матча Артемом Чистяковым пенальти на 39-й минуте встречи в ворота «Рубина».

В 3-м туре РПЛ «Зенит» примет «Ростов» 3 августа, «Рубин» на своем поле сыграет с «Химками» в этот же день.