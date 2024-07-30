Угальде: «В конце прошлого сезона было немного тяжело. Потребовалось время на адаптацию»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» объяснил длительное отсутствие голов в РПЛ.

«В концовке прошлого сезона мне было немного тяжело из-за отсутствия голов. Я нападающий и хочу забивать. Но мне нужно было время на адаптацию», — сказал Угальде «СЭ».

Костариканец перешел в «Спартак» зимой 2024 из «Твенте» за 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона голландский клуб может получить в виде бонусов.

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ.