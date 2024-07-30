Угальде: «В конце прошлого сезона было немного тяжело. Потребовалось время на адаптацию»
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» объяснил длительное отсутствие голов в РПЛ.
«В концовке прошлого сезона мне было немного тяжело из-за отсутствия голов. Я нападающий и хочу забивать. Но мне нужно было время на адаптацию», — сказал Угальде «СЭ».
Костариканец перешел в «Спартак» зимой 2024 из «Твенте» за 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона голландский клуб может получить в виде бонусов.
5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
Новости