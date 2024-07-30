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Шалимов: «ЦСКА вырисовывается как боевая единица в борьбе за чемпионство»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов оценил победу ЦСКА над «Пари НН» в матче 2-го тура РПЛ (3:0).

«ЦСКА понравился, обращу внимание на позицию Облякова, который был как опорный, а Бистрович поднимался выше, хотя по логике вроде бы должно быть наоборот. Очень хорошо вписался Круговой, схема с тремя центральными защитниками и латералями как раз для него — много в атаку, хорошая левая нога. В целом ЦСКА вырисовывается как боевая единица в борьбе за чемпионство. Если в прошлом сезоне мы говорили о недостатке игроков, то сейчас ситуация выправилась», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

4 августа ЦСКА на своем поле сыграет с «Оренбургом» в 3-м туре чемпионата России. «Пари НН» в тот же день в гостях встретится с «Динамо» из Махачкалы.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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 - : -
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Зенит – Ростов
 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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