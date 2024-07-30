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Игрок махачкалинского «Динамо» Кагермазов: «Краснодар» не удивил нас, могли и выиграть»

Алина Савинова
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Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов заявил, что «Краснодар» не удивил его команду в матче 2-го тура РПЛ.

«Не скажу, что «Краснодар» нас чем-то удивил, все-таки мы играли недавно с ними на сборах. Мы знали, как действовать против них. Первый тайм показал, что мы неплохо подготовились к этой команде. Могли и выиграть этот матч», — цитирует Кагермазова «РБ Спорт».

Встреча между «Динамо» и «Краснодаром» прошла в воскресенье, 28 июля, и завершилась нулевой ничьей. В следующем туре чемпионата России клуб из Махачкалы сыграет против «Пари НН», а «быки» — против «Факела».

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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